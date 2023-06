Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio Kvins i preuzeo prvo mesto na ATP listi

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je ATP turnir u Kvinsu, pošto je danas u Londonu finalu pobedio Australijanca Aleksa de Minora 6:4, 6:4.

Španac će od sutra zvanično preuzeti prvo mesto na ATP listi od Srbina Novaka Đokovića i to nedelju dana pre starta Vimbldona. Meč između Alkaraza i De Minora je trajao jedan sat i 40 minuta. Ovo je bio drugi međusobni duel španskog i australijskog tenisera, a drugi trijumf Alkaraza. U prvom setu igralo se gem za gem do rezultata 4:4. Španac je devetom gemu napravio brejk, a onda je na svoj servis stigao do 1:0 u setovima. Alkaraz je petom gemu drugog seta napravio