Đoković stigao i već „jede travu“: Vizualizacija

Novak Đoković je u subotu stigao u London i odradio prvi trening na terenima Ol Ingland Klaba, pred pohod na osmu vimbldonsku titulu. „Prisećam se ukusa i još sam gladan.

Vizualizacija", postavio je video Đoković kako jede travu, njegovo tradicionalno slavlje posle osvajanja Vimbldona. „Idemo", dodao je Novak i „tagovao" sve članove svog tima. Đoković nije izgubio na Vimbldonu od 2017. godine, a prošle godine je u finalu bio bolji od Nika Kirjosa u četiri seta. „Molim te, nemoj opet preda mnom da jedeš travu. Ali ako opet pobediš, ovoga puta te vodim na piće",