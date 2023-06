Nastavlja se vremenska klackalica: Novi porast temperature, ali i novi hladan tuš - kada će se vreme stabilizovati

Toplo, ali promenljivo vreme koje je obeležilo vikend za nama, danas će zameniti sunce i novi porast temperature.

Nakon prolaska ciklona došlo je do porasta vazdušnog pritiska iznad Balkanskog poluostrva, međutim nestabilnost se zadržala u pojedinim delovima naše zemlje. Tako će biti i danas, ali sa više sunčanih perioda i temperaturom i do 29 stepeni. "Do kraja dana u većini mesta ostaje sa smenom sunca i oblaka i suvo, dok će samo ponegde u planinskim predelima biti uslova za kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura u većini mesta kretaće se oko 27 stepeni, uz umeren