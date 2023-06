Vremenska prognoza 27. jun 2023.

Krajem dana kiša prvo na severu zemlje, ali obilnijih padavina neće biti. Veći deo dana biće sunčano. Kiša uveče u Vojvodinu, a naredne noći i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša dnevna od 29 do 32. U Beogradu sunčano, a naoblačenje i kiša prognozirani su za večernje sate i noć. Temperatura do 30 stepeni.

27.06.2023. Utorak: Pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu uz promenljivu oblačnost ponegde kiša ili pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Uveče u Vojvodini jače prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će se tokom večeri i noći ka sredi premeštati ka zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni, kasnije posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 18 , a najviša od 29 do 32