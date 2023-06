Sjajni francuski centar potpisao je za Panatinaikos

Posle Luke Vildoze Panatinaikos je doveo još jedno pojačanje, doskorašnjeg centra Partizana, Matijasa Lesora. Uskoro opširnije… Signed on the dotted line ✍ Welcome to our family Mathias Lessort! ☘ Read more: https://t.co/3g4WndvDtA #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/711Qtox3W2