Novaković (NS): Vučić neće raspisati izbore na jesen, jer zna da ih sigurno gubi

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Borislav Novaković izjavio je da ne očekuje da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisati vanredne parlamentarne izbore na jesen, kako je nedavno najavio, "jer zna da te izbore sigurno gubi".

Novaković je za današnje izdanje lista Nova rekao da u svojoj vladavini od 11 godina Vučić nikada nije bio "ovako uzdrman i slab", kao i da nije reč o sticaju trenutnih nepovoljnih okolnosti, nego je o "nezaustavljivom trendu pada".

"On taj pad može usporavati, ali ne može zaustaviti. Poslednji, tragični događaji postavili su pred građane osnovno pitanje na kojem počiva civilizovan život. Da li ova država može da garantuje bezbednost svojim građanima? Dalje nema...Dalje je pakao od života koji nam je napravila Vučićeva vlast. Ukratko, vreme koje dolazi nije Vučićev saveznik", kazao je Novaković.

Povodom toga što je Vučić, koji je u maju odstupio sa mesta predsednika Srpske napredne stranke, odložio formiranje svog narodnog pokreta koje je najavljivao za kraj juna, Novaković je rekao da to govori "da ova vlast ne može ni da odglumi stabilnost".

"Vučić je kapetan broda, u kom mu ne veruju ni prvi oficiri. Izgubio je vezu sa mašinskim odeljenjem i posada mu okreće leđa, ali on zaneseno stoji na palubi zagledan u pučinu", ocenio je Novaković.

Novaković: Izborna skupština Narodne stranke 22. oktobra Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković izjavio je da će 22. oktobra biti održana Izborna skupština te stranke, na zahtev dve trećine odbora u Srbiji, kada će biti birani svi stranački organi, pa i njen predsednik. Novaković je za današnje izdanje lista Nova rekao da je logično da u stranci za svaku funkciju ima više kandidata, kao i za mesto predsednika stranke. "Posao predsednika je da ujedinjuje a ne razjedinjuje. Njegov lični rejting ne može biti ispod stranačkog rejtinga. Svojim ugledom on mora da donosi, a ne da odnosi glasove birača. On mora da podstiče, a ne da usporava rad stranke. U tom smislu ja nemam nikakvu dilemu. Dakle, ako odluči da se kandiduje, Miroslav Aleksić će imati moju maksimalnu podršku", rekao je Novaković. On je kazao da je Aleksić "stasao u jednog od najuticajnijih poslanika u parlamentu Srbije, ali i jednog od najprepoznatljivijih opozicionih političara". "Iako nije formalni, on je faktički lider Narodne stranke. Jer, liderstvo ne donosi funkcija koju obavljate nego podrška koju imate u narodu", rekao je Novaković.

