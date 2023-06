Vojska Srbije postavila pontonski most do plaže Lido

Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije završili su postavljanje pontonskog mosta preko Dunava, od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva, koji će omogućiti građanima Beograda da i ovo leto provedu na dunavskoj plaži Lido, saopšteno je danas iz ministarstva odbrane. „Pontonski most je nosivosti 20 tona, dužine 355 metara i moći će da ga koriste pešaci i vozila ukupne mase do 20 tona. Tokom prevoženja elemenata mosta rekom i njegovog postavljanja uvežbavane