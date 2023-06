Vučić: Kosovski policajci zaustavljali i pretresali tri puta automobil u kome je bio Danilo Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su kosovski policajci zaustavljali i pretresali tri puta automobil u kome je bio njegov sin Danilo Vučić.

"Čestitam Aljbinu Kurtiju na hrabrosti. Kurti nije tako hrabar kada je u mom društvu, ali jeste kada pošalje neke druge da se iživljavaju na tuđoj deci. Samo nek nastavi. Predaja nije opcija, za to bi se neki uplašili", rekao je Vučić. On je dodao da će jednog dana napisati knjigu, da dobro pamti sve stvari, posebno one koje se tiču KiM. "Biće ljudima zanimljivo", rekao je on i dodao da je parola "predaja nije opcija" za ceo život. Danilo Vučić je boravio na KiM,