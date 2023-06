Danas hladnije za 10 stepeni: RHMZ upozorava na pljuskove i grmljavinu, a od petka preokret – ali samo na kratko

U Srbiji u sredu umereno do pretežno oblačno i svežije.

Kiša i pljuskovi ujutro i pre podne očekuju se na severu i na zapadu Srbije, a posle podne i u ostalim predelima, dok se na severu očekuje razvedravanje. Na jugu i jugozapadu se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. U toku večeri u svim predelima razvedravanje. Duvaće slab do umeren, na jugu i pojačan severozapadni vetar, a u Vojvodini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C, na jugu do 28°C. U Beogradu u sredu pre podne oblačno