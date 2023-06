Sukobi demonstranata i policije u Francuskoj, uhapšeno 150 osoba (FOTO/VIDEO)

U nekoliko francuskih gradova sinoć su ponovo izbili sukobi na protestima zbog brutalnosti policije i tom prilikom uhapšeno je 150 osoba, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen.

On je dodao da su demonstranti napali gradske skupštine, škole i policijske stanice. Policija u Nanteru Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena Stotine Francuza su izašle na ulice nakon što je jedan policajac ubio 17-godišnjaka tokom provere vozila u predgrađu Pariza. Protesti su postali nasilni, a policijske stanice i druge zgrade gađane su vatrometima i eksplozivima, prenosi BBC. JUST IN: Choas has erupted in France due to a 17 year old boy being shot by the police