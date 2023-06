Zemljotres jačine 4 stepena pogodio Bosnu i Hercegovinu

Zemljotres jačine 4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros Bosnu i Hercegovinu.

Kako je objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar zemljotresa bio je 20 kilometara jugozapadno od Trebinja. Osim u Bosni i Hercegovini, zemljotres su registrovali i seizmološki centri u Hrvatskoj. Seizmološka služba Hrvatske saopštila je da je jutros u 5 sati i 54 minuta zabeležen prilično jak potres sa epicentrom u BiH, 10 kilometara od Dubrovnika. #Earthquake ( #zemljotres) possibly felt 39 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us