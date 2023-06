Makron: Nove mere radi suzbijanja nemira, roditelji da budu odgovorni

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će preko Ministarstva unutrašnjiih poslova biti sprovedene "dodatne mere" posle tri uzastopne noći nereda posle ubistva tinejdžera tokom policijske kontrole kod Pariza i osudio "instrumentalizaciju" tog tragičnog događaja.

Tokom drugog kriznog ministarskog sastanka u ministarstvu unutrašnjih poslova danas francuski šef države pozdravio je „brz i prilagođen“ odgovor snaga reda. On je osudio one koji pribegavaju takvoj instrumentalizaciji i rekao da je to ; i „čisto i neopravdano nasilje koje nema nikakav legitimitet“. „Postoji neprihvatljiva instrumentalizacija smrti jednog adolescenta, koju svi žalimo i za koju treba da postoji period razmišljanja i poštovanja“, rekao je posle