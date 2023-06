Putnici ljuti na Er Srbiju, umesto sa Zakintosa poleću sa Kefalonije

Putnici koji su avionom Er Srbije danas trebali da polete sa Zakintosa ogorčeni su, jer će zbog izmena ipak poleteti sa Kefalonije, i to nakon nekoliko sati provedenih u transferu do aerodroma na Kefaloniji.

Er Srbija navodi da je do izmena došlo usled operativne zauzetosti i velikog opterećenja aerodroma grčkog ostrva Zakintos. Putnici koji su sleteli 20. juna na Zakintos, a čiji je povratni let trebao da bude takođe sa ovog ostrva, ipak će zbog izmena kompanije Er Srbija, danas poleteti sa Kefalonije. „Danas smo čekali informaciju za sutra, kada smo dobili poruku da će biti transfer koji traje sat vremena najmanje do luke, pa zatim trajekt najmanje sat i po do