"To je moj poslednji film": Emotivna poruka Harisona Forda o novom nastavku Indijane DŽonsa i artefakta sudbine

Foto: Profimedia Često se spekuliše da, kada umetnik najavi "poslednji" projekat, to neće zaista i biti poslednji, pa zato Harisona Forda i dalje pitaju da li će ovo zaista biti njegov poslednji izlazak sa pohabanim šeširom legendarnog avanturiste Indijane Džonsa. Ali glumac je nedvosmislen u odgovoru za BBC. - To je moj poslednji film - kaže on. - I uvek sam imao visoke ambicije sa ovim poslednjim filmom. Moglo bi se tvrditi da film Indijana Džons i artefakt