Brnabić: Država pomaže onima koji žele da se vrate iz dijaspore

Beta pre 1 sat

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je vlada u poslednjih deset godina napravila brojne korake kako bi pripadnicima dijaspore olakšala život, a najavila je i brojne planove aktivnosti kako bi se pomoglo i onima koji žele da se vratite ili da investiraju u Srbiju. Brnabić je na Vidovdanskom saboru dijaspore, u Skupštini Srbije, rekla da je 2018. pokrenula godišnji skup "Talenti na okupu" gde se svakog decembra predstavnici vlade sastaju sa mladima koji studiraju u inostranstvu, saslušaju i probaju da reše probleme. "Vlada sada ima tri tela kroz koja komunicira sa dijasprom što pokazuje koliko ste važni. Prvo je ministar koji se strateški bavi dijasporom, drugo je Uprava za dijasporu na čijem je čelu Arno Gujon i koja se najviše bavi se zaštitiom jezika i kulture treće je platforma Tačka povratka koja je most sa ljudima iz dijsapore", rekla je Brnabić i dodala da preko te platforme ljudi mogu rešiti sve od lične karte do upisa dece u škole. Brnabić je navela da je mnogo uloženo u naučnu infrastrukturu, da ima novih naučno tehnoloških parkova, a do kraja godine u Beogradu počinje izgradnja Bio 4 kampusa, centra za biotehnlogiju. Brnabić je detaljno iznela koje je sve korake njena vlada preduzela da olakša život dijaspori, od kredita za stanove, do programa "Karta serbika" koji omogućuje novim generacijama koje nemaju srpsko državljanstvo, da mogu da dođu i da neko vreme rade. Premijerka je rekla da sve više ljudi pokazuje veru u ekonomiju Srbije, te je samo prošle godine zahtev za boravak i radne dozvole podnelo više od 78 hiljada stranaca. U Skupštini Srbije danas je otvoren Vidovdanski sabor dijaspore na kojem učestvuju brojne organizacije i udruženja koji okupljaju Srbe širom sveta.

(Beta, 07.01.2023)