"Budite spremni, biće ozbiljna reakcija" Šmit najavio novu odluku zbog Dodika

Kristijan Šmit, koga institucije Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika je danas govorio o političkim aktuelnostima u Bosni i Hercegovini najavivši da će doneti novu odluku koja se tiče Milorada Dodika, te smatra da za to ima snažnu podršku međunarodne zajednice.

Na samom početku intervjua za Face televiziju, a kako prenosi Klix, Šmit je rekao da je “prošlo vreme izjava, sada je vreme da se poduzmu aktivnosti”. – Kada govorimo o nezakonito donesenim zakonima u Republici Srpskoj koji imaju uticaja na neku od najviših institucija u BiH, kada imamo takve zakone, onda moramo ponovo uvesti i vratiti se na one kapacitete koje ima Ustavni sud – rekao je Šmit, prenosi Srpskainfo. On je istaknuo kako je besmisleno to što Dodik s