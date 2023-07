Dodik: Nećemo prihvatiti Šmitove odluke, svi bi da smene Vučića i mene

Beta pre 6 sati

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas ovaj bh. entitet neće prihvatiti odluke, koje je juče nametnuo Visoki predstavnika u BiH Kristijan Šmit.

"RS odbacuje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u BiH, jer njegovo imenovanje nije potvrdio Savet bezbednosti UN. Narodna skupština neće moći da prihvati Šmitove odluke", rekao je Dodik novinarima na Mrakovici, gde se danas obeležava 81 godina od Bitke na Kozari. Najavio je da će on kao predsednik RS potpisati ukaze o proglašenju zakona, koje je juče poništio Šmit. "Ti zakoni će biti objavljeni u Službenom glasniku i biće primenjivani", kazao je Dodik, navodeći da će zbog toga, verovatno, biti procesuiran pred Tužilaštvom BiH. Ako se to desi, kazao je, RS će doneti odluku o zabrani delovanja Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa), Suda i Tužilaštva BiH na prostoru RS, jer, kako je kazao, te institucije nemaju ustavni osnov. Do kraja godine najavio je održavanje referenduma o svom statusu, navodeći da "RS neće trpiti torturu i 'zločinačko udruženje', koje čine političko Sarajevo, SAD, Velika Britanija i Kristijan Šmit". Dodik je dalje ocenio da NATO nema nikakvu ulogu u političkim procesima u BiH, navodeći da u slučaju eskalacije sukoba NATO može biti raspoređen na liniju međuentitetskog razgraničenja, kako bi sprečio sukobe u BiH. Predsednik RS dalje je kazao da bi, ako bi RS prihvatila Šmitove odluke, "pogazili bi sve, pa i sve one koji su ovde na Kozari u Drugom svetskom ratu poginuli za slobodu". On je Šmitove poslednje odluke ocenio "delom podvale" političkog Sarajeva i dela međunarodne zajednice, predvođene SAD i Velikom Britanijom i "nejakom" EU, koja je usmerena na uništenje srpskog naroda u celini. Dodao je da stranci rade sve kako bi derogirale nadležnosti RS, kako bi ona na kraju izgubila svoja dejtonska prava. On je dalje ocenio da je BiH "kolonija" i da RS može da primeni odredbe Povelje UN, koja promoviše antikolinijalnu borbu protiv stranih namesnika. Dodik je najavio i pokretanje tužbe protiv Šmita pred nemačkim zakonodavstvom, zbog nametanja odluka u BiH. Šmitove poslednje odluke predsednik RS je nazvao "delom podvale, deo plana da se satanizuje RS i njen predsednik", a delovanje zapadnih zemalja na Kosovu, pre svih SAD i Velike Britanije, ocenio je kao napad na vlasti u Srbiji i njenog predsednika Aleksandra Vučića. "Podli napad na vlasti u RS i Srbiji, koji su personalizovani. Radi se o sinhronizovanim napadima na Vučića i mene. Ako skinete jednog i drugog, onda ćete dobiti Kosovo, a posle toga uništiti i RS", kazao je Dodik. Naveo je da se međunarodna zajednica želi obračunati i sa RS i sa Srbijom, majorizacijom Srba u BiH i na Kosovu. "Oni žele da Srbija odustane od Kosova i da se odmakne od RS. Žele razdor između Banjaluke i Beograda i u tome ne usjevaju. Zato hoće sada prvo da se obračunju sa RS, u trenutku kada je Srbija okrenuta pitanjem Kosova", kazao je Dodik. Osudio je pokušaj "obojenih rezolucija", koje su, kako je rekao, na delu u RS i Srbiji. Zaključio je da RS "ima resurse da se odbrani", da je opredeljen za mir i stabilnost, ali da neće prihvatiti odluke i da će nastaviti političku borbu za očuvanje dejtonske pozicije RS.

(Beta, 07.02.2023)