Umro nekadašnji predsednik Srbije Milan Milutinović

Beta pre 4 sati

Umro je nekadašnji predsednik Srbije i ministar spoljnih poslova Milan Milutinović, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova. Šef diplomatije Ivica Dačić uputio je izraze saučešća njegovoj porodici i prijateljima, navodeći da je Milutinović obavljao najznačajnije funkcije u najtežem periodu u istoriji Srbije. Dačić je na instagramu podsetio da je Milutinović bio potpredsednik Socijalističke partije Srbije. Popodne danas, Dačić će dati izjavu ze medije povodom smrti Milutinovića. O datumu komemoracije i sahrane javnost će biti naknadno obaveštena.

Vučić: Pamtićemo Milutinovića kao čoveka koji je dosledno branio državne interese

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti nekadašnjeg predsednika Milana Milutinovića u kojem je naveo da je to bio "čovek koji je predano, ozbiljno i sa velikom posvećenošću obavljao neke od najodgovornijih dužnosti u teškim istorijskim vremenima i iskušenjima za našu zemlju i narod". "Кao svedok i direktni učesnik prelomnih događaja u kojima se odlučivalo o sudbini i budućnosti Srbije, Milutinović je dostojanstveno i dosledno branio državne interese i načela međunarodnog prava i pravde, uprkos pritiscima bez presedana u novijoj istoriji. Podjednako časno i snažno branio je Srbiju od nepravednih optužbi pred haškim tužiocima, imajući u vidu jedino interese i dobrobit zemlje i naroda", istakao je Vučić. Kako je naveo, "do poslednjeg daha i dana, Milutinović je voleo Srbiju, iskreno se radujući svakom njenom uspehu, svakoj novoj fabrici, izgrađenoj školi, bolnici i kilometru puta". "Pamtiću, ne samo njegov entuzijazam sa kojim je govorio o budućnosti Srbije, već i njegovo ogromno političko iskustvo, stečeno tokom neprestane borbe za Srbiju", napisao je Vučić. "Narod će ga pamtiti kao patriotu, koji je živeo za to da se Srbija ponovo uzdigne na mesto koje joj pripada, hrabro i nepokolebljivo zagledana u budućnost. Znam da je bio ponosan na sve što je naša zemlja do sada uradila, kao što znam da će Srbija nastaviti nezaustavljivo da napreduje, uprkos svim izazovima", poručio je Vučić, prenela je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

(Beta, 07.02.2023)