Judita Popović o REM-u: To je uigrani tim koji radi po nalozima

Nekadašnja članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Judita Popović izjavila je danas da dok je ona bila u tom telu regulator nije uradio „ništa dobro i ništa lepo“ u regulisanju medijske scene. „Po nekoj hijerahiji REM je taj koje treba da odlučuje o nacionalnim frekvenciji.

Regulator treba da reguliše medijsku scenu, a doprineo je „anarhiji i Divljem Zapadu“ koji vlada medijskom scenom, rekla je Popović za N1 komentarišući činjenicu da učesnici protesta „Srbija protiv nasilja“ ove nedelje šetaju do televizije Pink. To je uigrani tim koji radi po određenim nalozima iz jednog određenog centra i toliko sam puta to rekla da je to predsednik države Aleksandar Vučić, a ostalo je mehanizam koji doprinosi povećanju njegove popularnosti, rekla