Aleksić: Kandidovaću se za predsednika Narodne stranke, ako odbori iz Srbije budu to tražili

Beta pre 49 minuta

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je večeras da će se kandidovati za predsednika te stranke ako stranački odbori iz Srbije to budu tražili od njega. "Videćemo, imamo redovnu skupštinu 22. oktobra. Kandidovaću se za predsednika Narodne stranke ukoliko odbori iz Srbije budu to od mene tražili", rekao je Aleksić u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova S. On je kazao da je određeni broj odbora izrazio zahtev da ta skupština bude održana ranije zbog nadolazećih izbora, ali da je napravljen dogovor da ona bude održana 22. oktobra. Upitan da li je pogrešan trenutak za deobe u stranci i podršku koju je dobio od predsednika novosadskog odbora Borislava Novakovića, što su pojedine stranačke kolege videle kao "pucanj u leđa (predsednika stranke) Vuka Jeremića", Aleksić je kazao da se on zalaže za "pluralizam mišljenja, debatu i demokratiju". "Imam problem što neke kolege češće se sa svojim stavovima podudaraju sa vlašću nego sa opozicijom. Gospodin Novaković je rekao i ima pravo na svoje mišljenje i ja nemam problem sa tim. Ne vidim kako je to toliki greh da bi se to predstavljalo kao pucanj u leđa", rekao je Aleksić.

(Beta, 07.03.2023)