IN MEMORIAM: „Pa niko ne živi dvesta godina“: Ovako je Đorđe Mihailović pre pet godina govorio za Danas

Dok je koračao desetom decenijom života, čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik, Đorđe Mihailović (91), koga su svi zvali čika Đorđe, bio je posvećen svom poslu i odan palim borcima.

Ni to što se kretao uz pomoć štapa i što mu pluća, kako je govorio, nisu bila zdrava, nije ga zaustavljalo. U razgovoru za Danas iz 2018. godine otkrio je da je srećan što je dočekao stogodišnjicu proboja Solunskog fronta, jer je to „veliki praznik“. „Svakog dana treba da kažemo sto puta „hvala“ za sve one ljude koji su poginuli na Solunskom frontu. Ovde je sahranjeno 21.000 boraca. Ima Francuza, Italijana, Rusa i oko 8.000 Srba. Solunski front bio je dugačak od