Kirjos se zbog povrede povukao sa Vimbldona

Australijski teniser Nik Kirjos povukao sa sa Vimbldona zbog povrede i neće igrati u Londonu.

Prošlogodišnji finalista, gde je poražen od Novaka Đokovića, imao je mnogo problema sa povredama u prethodnih šest meseci, a u prvom kolu trebalo je da igra protiv Belgijanca Davida Gofana. Sorry to hear your news @NickKyrgios - wishing you a swift recovery and hope to see you back on our courts next year 🙏 #Wimbledon pic.twitter.com/R0zl7i74Bd — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2023 "Zaista mi je žao što moram da se povučem sa Vimbldona. Tokom povratka, osetio sam