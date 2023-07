Na Preševu i Gradini zadržavanje za putnička vozila oko pola sata

BEOGRAD - Početak prve radne nedelje u julu donosi nešto slabiji intezitet saobraćaja u odnosu na dane vikenda, ali je saobraćaj i dalje pojačan na najopterećenijim pravcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Uprava granične Policije navodi da je zadržavanje na teretnim terminalima posledica aktivnosti susednih graničnih organa. Počinju radovi na Pančevačkom mostu, teretnjaci na izlazu čekaju do 4 sata Radovi na popravci Pančevačkog mosta počinju danas i trajaće do 5. novembra, saopštilo je JP "Putevi Srbije". Radovi će se izvoditi u periodu od 20 do 5 časova, uz zatvaranje desne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati levom trakom. Na auto-puut E-75, na