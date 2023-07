Potres od 5.4 pogodio Azerbejdžan (VIDEO)

U Bakuu, glavnom gradu Azerbejdžana, večeras se osetilo snažno podrhtavanje tla.

Stanovnici glavnog grada počeli su da napuštaju svoje domove. Fearing a new earthquake, people leave their homes in #Baku #Azerbaijan pic.twitter.com/OzbxQWvn3e — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) July 3, 2023 Prema podacima EMSC-a, zemljotres se dogodio u 22:01 po hrvatskom vremenu (00:01 po lokalnom), 46 kilometara severoistočno od Kačmaza, grada udaljenog oko 150 kilometara od Bakua. Potres se osetio i u jugozapadnom delu Rusije, prenosi Index.hr. #Earthquake