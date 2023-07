Fon der Lajen sa Brnabić: Evropska komisija podržava rad Srbije na pristupanju Evropskoj uniji

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je da je danas imala dobar sastanak sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, ističući da EK podržava rad Srbije na pristupanju Evropskoj uniji.

"Naš novi plan rasta će pomoći ubrzanju reformi, povećanju investicija Evropske unije i približiće vas jedinstvenom tržištu", napisala je Fon der Lajen na Tviteru. Good meeting with @anabrnabic⁰ @EU_Commission supports Serbia's work towards accession. Our New Growth Plan will help speed up reforms, increase EU investments, bring you closer to the Single Market. We also discussed the importance of normalising relations with Kosovo. pic.twitter.com/CjpTg8vn3e— Ursula