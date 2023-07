„To što ste pljuvali, sad ste polizali“: Aleksić analizirao Vučićeve kolokvijume

Imali smo priliku da na ovoj sednici cidimo sliku i priliku naprednjačko-radikalske vlasti, da čujemo kako ministar razgovara sa političkim neistomišljenicima i pokazuje da nema dna, rekao je narodni poslanik Miroslav Aleksić.

Nakon što su se poslanici posle pauze vratili u salu, Aleksić se osvrnuo na to što je ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović pre pauze čitao njegove ocene na sednici Skupštine. „Čitate moje ocene iz treće godine srednje škole. I to mi je jasno, jer ničim drugim svog lidera ne možete da uporedite osim ocenama. On nijedan radni dan nema upisan u radnu knjižicu. Završio je fakultet i od devedesetih pa do danas sisa krv građanima Srbije“,