Lajčak sa novim šefom Euleksa i komandantom Kfora: Hitno potrebna deeskalacija

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak razgovarao je tokom boravka u Prištini, u odvojenim susretima sa novim šefom Misije Euleks na Kosovu Đovanijem Pietrom Barbanom i komandantom Kfora, general majorom Anđelom Mikeleom Ristućom.

Lajčak je istakao da su hitno potrebni koraci ka deeskalaciji napete situacije na severu Kosova. „Važne i korisne razmene sa novim šefom Misije Euleksa Barbanom i komandantom Kfora Ristućom. Razgovarali o tekućoj napetoj situaciji na severu Kosova, hitnoj potrebi za konkretnim koracima za deeskalaciju svih strana i mogućnostima da naše organizacije daju svoj doprinos", napisao je Lajčak na Tviteru.