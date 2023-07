Ruske snage će sprečiti Ukrajinu da izvrši napad na Zaporožsku nuklearnu elektranu, koji Kijev namerava da pripiše Rusiji, izjavio je danas Renat Karča, savetnik generalnog direktora ruske državne nuklearne korporacije Rosenergoatom.

Karča je u utorak upozorio da ukrajinske oružane snage planiraju da napadnu ZNPP tokom noći 5. jula, preneo je Tas. „Pretnja koju sam juče spomenuo još uvek postoji. Uz to, naše trupe su u visokoj pripravnosti. Imamo sve razloge da im verujemo i da se oslonimo na njih da sprečimo one iza reke, da ne spominjemo njihove gospodare iza Lamanša, od sprovođenja šeme koju su skovali”, rekao je Karča za rusku televiziju Kanal jedan. On je ranije kazao da ukrajinska vojska