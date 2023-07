Kosovska policija opet u centralnoj Srbiji! Petković: Bili su do zuba naoružani, videli da su uočeni, pobegli su ka Karačevu (video)

Grupa pripadnika kosovske policije ušla je 500 metara na teritoriju centralne Srbije, rekao je Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

- Kosovska policija ponovo je ušla na teritoriju centralne Srbije i to 500 metara od administrativne linije. Oni nemaju šta da traže na prostoru centralne Srbije, a ušli su do zuba naoružani - rekao je Petković na konferenciji za medije. Kako je kazao, danas je policijski službenik PS Bujanovac uočio kako se brzo kreće vozilo tzv. kosovske policije i to iz pravca Karačeva ka Breznici. - Vozilo je jurilo beli kombi koji je skrenuo ka selu. Na mestu skretanja,