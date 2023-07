Preokret u jezivoj porodičnoj tragediji u boljevcu: Sin se razneo bombom kada je video šta je otac uradio njegovoj majci

U selu Dobro Polje kod Boljevca juče se dogodila strašna porodična tragedija u kojoj se, prema prvim informacijama, sin Z. P. (25) prvo razneo bombom, a nakon toga je njegov otac Z. P. (52) pucao u suprugu, pa u sebe. Međutim, prema najnovijim saznanjima, sve se odigralo drugačije.

"Sudeći prema povredama koje ima otac, veruje se da je on prvo pucao u suprugu, pa u sebe, a da se sin potom razneo bombom kada je to video jer povrede koje ima Z. P. (52) ukazuju na to da je bomba eksplodirala nakon pucnjave. Tačnije, ima višestruke povrede koje ukazuju da je bio u blizini kada je bomba eksplodirala jer je teško izvodljivo da prilikom pokušaja samoubistvo čovek sebi nanese više teških povreda s obzirom na to da bi ga vec prva onesposobila", rečeno