"Prigožin nije u Belorusiji": Lukašenko: Ne znamo gde je šef Vagnera, ali koristićemo njegove borce za odbranu zemlje

Beloruski lider Aleksandar Lukašenko rekao je da vođa Vagner grupe Jevgenij Prigožin više nije u Belorusiji već u Sankt Peterburgu.

Lukašenko je to rekao u kratkom video-zapisu u posedu Rojtersa. Na pitanje agencije Belta gde se nalazi Prigožin, Lukašenko odgovara: -To je ruska kompanija. Dakle, pitanje očigledno nije za mene. Koliko sam obavešten, borci su u svojim logorima. Što se tiče Prigožina, on je u Sankt Peterburgu. Nije više na teritoriji Belorusije. Prigožin, osnivač Vagnerove plaćeničke grupe, preuzeo je kontrolu nad gradom Rostov na Donu na jugu Rusije 24. juna, zauzeo tamošnji