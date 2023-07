Rode i Gero: Potrebno smirivanje situacije na KiM i formiranje ZSO

Nemački ambasador u Prištini Jorn Rode izjavio je danas da Evropska unija zahteva hitno smirivanje situacije na severu KiM, a potom i primenu sporazuma koja podrazumeva i formalno predstavljanje statuta Zajednice srpskih opština.

- Mnogi partneri i nevladine organizacije, kao i susedni premijer, ponudili su predlog, ali glavni i najvažniji partner ništa nije stavio na sto, a to je Vlada Kosova. Mislim da je veoma važno da se to dogodi - rekao je Rode za TV "Kljan Kosova". Rode je dodao je da postoji "hitna potreba" da Priština nešto stavi na sto jer je "problem ukoliko to ne bude učinjeno". Francuski ambasador u Prištini Olivije Gero je takođe ukazao da Priština ima obavezu da formira