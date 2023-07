Đere posle četiri taj-brejka do drugog kola Vimbldona

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se večeras u drugo kolo Vimbldona, pošto je pobedio Amerikanca Maksima Kresija sa 3:1 po setovima 6(5):7(7), 7(7):6(3), 7(10):6(8), 7(9):6(7).

Đere, 60. teniser sveta, do pobede nad 58. igračem na ATP listi je stigao posle tri sata i 41 minuta igre. U prvom setu, oba tenisera su napravila po jedan brejk, pa se pobednik odlučivao u taj-brejku u kom se bolje snašao Kresi i slavio sa 7:5. Sa po jednim brejkom i u drugom setu stiglo se do novog taj-brejka u kom je Đere bio mnogo sigurniji i sa 7:3 stigao do izjednačenja u setovima. U trećem setu, igrači su bili sigurni na svom servisu, pa je posle velike