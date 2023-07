„Uzeo mi je dva grend slema, pobedio me je u dva finala“: Šta kaže statistika o duelima Đokovića i Vavrinke?

Rival Novaka Đokovića u trećem kolu Vimbldona biće danas Stanislas Vavrinka, koji je u svom meču 2. runde savladao Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine 3:1 (6:3, 4:6, 6:4, 6:2).

Biće to prvi duel Đokovića i Vavrinke na Vimbldonu i na travi uopšte, a do sada su se sastali 26 puta i Đoković je slavio u 20 duela. Interesantno da je Švajcarac dobio dva od tri poslednja duela. Istina, ta dva su bila 2016. i 2019. godine na US openu, poslednji je Đoković predao. A, posle toga su se sreli tek prošle sezone, na mastersu u Rimu, kada je Novak slavio sa glatkih 6:2, 6:2. To će biti treći meč na centralnom terenu na kome se program otvara od 13