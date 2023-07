Vimbldon: Lijam Broudi eliminisao četvrtog tenisera na svetu

Britanski teniser Lijam Broudi napravio je najveće iznenađenje dosadašnjeg toka Vimbldona, pošto je u drugom kolu eliminisao četvrtog igrača sveta Kaspera Ruda sa 3:2 u setovima.

Broudi, inače 142. igrač na ATP listi, napravio je na taj način rezultat karijere na najvažnijem turniru u svetu tenisa, a u narednoj rundi Broudi će igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Meč je trajao gotovo tri i po sata, a po setovima je bilo 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0 za 29-godišnjaka iz Stokporta. Listen to that Centre Court noise! 🔊 A magic moment for Great Britain’s @LiamBroady! What a final set to see off Casper Ruud! 👏🇬🇧 #Wimbledon