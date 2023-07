Eskobar: Kurti će propustiti priliku ako se ne uskladi sa partnerima, evropski plan za Kosovo dobar

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da je evropski plan za Kosovo dobar i da ne "podilazi ni jednoj strani" te da će kosovski premijer Aljbin Kurti "propustiti priliku" ako ne prihvati da ga sprovede i ne uskladi se sa svojim partnerima.

Eskobar je to izjavio sinoć u razgovoru sa hrvatskim novinarima u Zagrebu pre polaska na ovogodišnji Dubrovnik forum, prenosi danas agencija Hina.

Hina podseća da su Srbija i Kosovo u febrauru prihvatili evropski plan za normalizaciju odnosa, a u martu u Ohridu i Aneks za implementaciju tog sporazuma, i navodi da su nemiri na severu Kosova u maju ugrozili taj plan.

Nemiri su izbili nakon što su gradonačelnici, etnički Albanci, uz asistenciju policije po nalogu Prištine, preuzeli dužnost posle lokalnih izbora koje su većinski Srbi bojkotovali, a izlaznost bila tek 3,4 odsto, piše Hina.

Američki izaslanik rekao je da ima "pozitivnih naznaka" da bi Beograd to mogao da prihvatiti, ali da to ne može reći i za kosovskog premijera Aljbina Kurtija. "Nadamo se da će se (Kurti) u nekom trenutku uskladiti s evropskim i američkim zahtevom", rekao je Eskobar. Na pitanje kakve bi posledice to moglo imati po Kosovo i hoće li jedna od njih biti povlačenje KFOR-a, Eskobar je rekao da ta mogućnost "nije na stolu". "Naše partnerstvo s Kosovom je partnerstvo s kosovskim narodom, ne s jednom strankom ili jednom političkom figurom", rekao je američki izaslanik za Zapadni Balkan. Naglasio je da je posledica neprihvatanja evropskog plana izgubljena prilika. "To nije kaznena mera, to je propuštanje prilika. To se Kosovu sada događa jer se ne usklađuje sa svojim partnerima", dodao je Eskobar. Da bi došlo do normalizacije odnosa Srbija traži formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na severu Kosova, što je predviđeno Briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa iz 2013. godine. Kosovo se nastoji izboriti da ta zajednica nema izvršna ovlašćenja, ističući da ne želi na svojoj teritoriji nešto poput Republike Srpske u BiH, navodi Hina. Govoreći o BiH Eskobar je rekao da ga u Bosni i Hercegovini "više zabrinjava" mogućnost ekonomskog i demografskog kolapsa od rata, dodajući da je to "puno realnija opcija. Eskobar je upozorio da u prilog tome ide što BiH ima "daleko najgori ekonomski rast u regiji", najgora je po indeksu korupcije u regiji u 2022. godini, da svake godine gubi jedan odsto svog stanovništva, uglavnom mladih ljudi. Američki izaslanik je rekao da se politička prava svih potpisnika Dejtonskog sporazuma "trebaju očuvati i zaštititi", ali je uveren da mlade manje opterećuju politička prava od korupcije i nepovoljnih ekonomskih prilika u zemlji.