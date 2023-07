Alehandro Davidovič Fokina bio pred pobedom karijere, a onda je napravio glupost o kojoj će se još dugo pričati

Alehandro Davidovič Fokina je odigrao odličan meč protiv Holgera Runea, ali je umesto pobede od 3:2 u setovima doživeo poraz istovetnim rezultatom, a sve zbog jednog neobičnog servisa koji mu je višečasovni trud „bacio u vodu“.

Španac je u supertajbrejku vodio prvo 6:2, potom 8:5, Rune je uspeo da poravna na 8:8, ali je Davidovič Fokina imao servis i priliku da dođe do meč-lopte. Ipak, umesto snažnog servisa i pokušaja da Runea izbaci iz ležišta, Fokina je servirao „ispod ruke“, ali to nije uradio ni približno dobro, pa je Danac oberučke prihvatio poklon koji je realizovao, a onda i došao do pobede – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 10:8. Španskom teniseru će ostati gorak ukus u ustima zbog kiksa u