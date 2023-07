Troje povređenih u lančanom sudaru kod Zmajeve pumpe na auto-putu

Tri osobe su povređene u lančanom sudaru na auto-putu Beograd-Zagreb u smeru ka gradu kod Zmajeve pumpe, u visini Ikarbusa, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila i jedan kamion, a tri osobe koje su se žalile na povrede zbrinule su ekipe hitne pomoći. Automobil SUV marke ''audi'' i drugo vozilo su od siline udara u potpunosti uništeni, dok je na kamionu pričinjena manja materijalna šteta. Na auto-putu E-75, petlja Aerodrom - petlja Zmaj, u visini Ikarbusa, u smeru ka Beogradu, saobraćaj je normalizovan posle