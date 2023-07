Vrele dane i noći prekida burna reakcija atmosfere! Meteorolozi najavljuju kratko osveženje, evo u kojim delovima zemlje će biti predaha od tropskog talasa

Drugi toplotni talas ovog leta obeležiće naredne dane, međutim, prema najnovijoj prognozi “Weather2Umbrella” dve noći ove vrele sedmice biće olujne, pljuskovi će biti kratki, ali jaki, moguć i grad.

- Pred nama je period sa najvišim temperaturama. Ipak, tokom pojedinih dana očekuju se i grmljavinske nepogode – kažu meteorolozi. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 31 do 35, u Beogradu do 34 stepeni. U noći između ponedeljka i utorka na području Vojvodine očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uz mogućnost grmljavinskih oluja. Reč je o padavinama veoma lokalnog karaktera, ali će one