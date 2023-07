Virtus pronašao centra: Stiže Kejkok

Virtus iz Bolonje doveo je pojačanje na centarskoj poziciji.

Reč je u 26-godišnjem Devonteu Kejkoku, koji je prošle sezone igrao za CSKA iz Moskve. Kejkok će u Virtusu zameniti Mama Žaitea. Sa timom iz Bolonje potpisao je ugovor do 2025. godine. Ovaj igrač ima iksustvo iz NBA, gde je za dve godine odigrao ukupno 36 mečeva za Los Anđeles Lejkerse. U VTB je prošle sezone, kao alternativa za Nikolu Milutinova prosečno beležio 9.6 poena i 5.6 skokova po meču. Virtus Bologna acquired Devontae Cacok ( @Vontae__15) 🔨 He last played