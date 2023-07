Rune preko Dimitrova do četvrtfinala Vimbldona

Šesti teniser sveta Danac Holger Rune plasirao se večeras u četvrtfinale Vimbldona, pošto je savladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 3:1 po setovima 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

On je do pobede nad 24. igračem na ATP listi stigao posle tri sata i 24 minuta igre. Bugarski teniser je bolje počeo meč i brejkom u osmom gemu stigao do prednosti, da bi u narednom gemu pri svom servisu iskoristio treću set loptu. U drugom setu oba igrača su napravila po jedan brejk, pa se pobednik odlučivao u taj-brejku u kom je Rune slavio sa 8:6. Oba tenisera su bila sigurna na svom servisu u trećem setu, pa se ponovo igrao taj-brejk i ponovo je Danac bio bolji