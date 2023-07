Milatović: Crna Gora je zabrinuta zbog situacije na severu Kosova i Metohije

VILJNUS - Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je danas da je Crna Gora zabrinuta zbog situacije na severu KiM.

On je uoči početka samita NATO, na pitanje Tanjuga rekao i da ta zemlja podržava plan EU za deesklaciju i dijalog Beograda i Prištine u skladu sa platformom, koju je predstavila EU. "To sam rekao i predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću. Nadam se da će uskoro doći do smirivanja situacije. Crna Gora igra konstruktivnu ulogu na Zapadnom Balkanu", rekao je on.