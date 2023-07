Siner: Uvek je teško kad igrate protiv Đokovića

Novak Đoković se nakon trijumfa protiv Andreja Rubljova od 3:1 u setovima plasirao u polufinale Vimbldona gde će mu u petak protivnik biti Janik Siner. – Za početak, treba doći do 2:0.

Biće to nesumnjivo potpuno drugačiji meč od onog od prošle godine. On me zna bolje, znam i ja njega bolje. Biće to pomalo i taktička bitka. Ali i mentalna, zar ne? Kada igrate protiv Novaka uvek je teško, posebno na Gren slemu. Ali srećan sam. Boriću se za svaku lopticu, uživaću u svakom momentu. Moram da idem jako i da pokušam da ga nadvladam. Napredovao sam fizički, mnogo sam snažniji, ali i mentalno. Igram mudrije. Videćemo kako će ići – rekao je Siner.