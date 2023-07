Uhapšen čovek iz okoline Bora zbog sumnje da je pretio da će ubiti bivšu suprugu

Policija u Boru uhapsila je V. P. iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Kako se u saopštenju kaže, on se sumnjiči da je nakon kraće rasprave sa svojom bivšom taštom pretio da će ubiti njenu ćerku, odnosno svoju bivšu ženu. V. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru. Takođe, policija mu je u skladu sa Zakonom o sprečavanju