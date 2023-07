METEO ALARAM U četvrtak sunčano i veoma toplo, popodne NA SEVERU MOGUĆI OLUJNI VETAR I GRAD

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Popodne će u Vojvodini doći do jakog razvoja oblačnosti sa pljuskovima, grmljavinom, kao i sa pojavom grada i olujnog vetra u zoni padavina. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom biće mogući i južnije od Save i Dunava, u centralnom delu zemlje, ali kao ređa pojava i sa manjom šansom za nepogode. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, po podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 24 °C, a najviša od 34 °C na severu Vojvodine do 40