Sabalenka pobedila Kiz za polufinale Vimbldona

Druga teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se danas u polufinale Vimbldona, pošto je savladala američku igračicu Medison Kiz sa 6:2, 6:4.

Beloruskinja je do svog drugog polufinala na londonskom grend slemu stigla za sat i 27 minuta. Sabalenka je u prvom setu dva puta oduzela servis 18. teniserki sveta i lako došla do vođstva u setovima. U drugom delu meča Kiz prva pravi brejk za vođstvo 4:2. U narednom gemu Kiz je imala tri vezane prilike za 5:2, ali je Sabalenka uspela da vrati brejk, a zatim i veže još tri gema i dođe do pobede, javlja Beta. Sabalenka, koja je jedinu grend slem titulu u singlu