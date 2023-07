Stojanović: Situacija u Srbiji veoma opasna, Milošević je bio spremniji na popuštanje od Vučića

Beta pre 1 sat

Istoričarka Dubravka Stojanović ocenila je da je nekadašnji predsednik države Slobodan Milošević bio daleko spremniji na popuštanje od sadašnjeg Aleksandra Vučića i da to situaciju u Srbiji "čini veoma opasnom".

"Nasilna vlast samo to ume. To i jeste sada osnovni problem Srbije, jer vlast razume samo nasilje", rekla je Stojanović u intervjuu za NIN, na pitanje da li ima utisak da vlast na otpor protiv nasilja odgovora samo većim nasiljem.

Prema njenim rečima, vlast je ta koja proizvodi nasilje i koja je zatvorila sve kanale za mirno rešenje drame, dok je Milošević je bio daleko racionalniji i spremniji na popuštanje.

Kako je podsetila, već 9.marta Milošević je prihvatio zahteve opozicije i studenata i otpustio rukovodstvo Televizije Beograd, pa je posle više meseci prihvatio rezultate izbora 1996, pa se na kraju i povukao 5. oktobra.

"Da li možete Vučića da zamislite kako to sve prihvata? Ne možete. On je psihološki mnogo drugačiji i to je ono što situaciju u Srbiji čini veoma opasnom", napomenula je Stojanović.

(Beta, 07.13.2023)