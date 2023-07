Skandal na vimbldonu: Karlos Alkaraz priznao špijuniranje, njegov otac je tajno snimao Novaka Đokovića!

VIMBLDON 2023 je ušao u zavšrnicu, i to burnu: Karlos Alkaraz, najbolje rangirani teniser sveta, priznao je da je njegov otac "verovatno" tajno snimao Novaka Đokovića tokom treninga na londonskom grend slemu.

FOTO: Tanjug/AP Govoreći posle impresivnog plasmana u finale, a eliminisao je šestog tenisera sveta, Holgera Runea, 20-godišnji Španac je prilično nonšalantno odgovorio na glasine da njegov otac tajno snima šta Nole radi dok se priprema za mečeve. - O, pa to je verovatno tačno! Znate, moj tata (koji je član šireg stručnog štaba španskog asa, prim. prev.) je veliki teniski navijač. A on ne gleda samo moje mečeve. Mislim da on dođe na vimbldonske terene u 11 sati