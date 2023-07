Lista: Kurti dao najbolju potvrdu za proglašenje prištinskih struktura na severu terorističkim

Beta pre 2 sata

Srpska lista ocenila je danas da je izjavom da je kosovska policija "nastavak" takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), kosovski premijer Aljbin Kurti "dao najbolju potvrdu" zahtevu Liste upućenom vladi Srbije da specijalne policijske, obaveštajne i druge prištinske strukture na severu Kosova, proglasi terorističkim. Lista je u saopštenju ocenila da je Kurti tom izjavom "najbolje pokazao koliko mu je stalo do poštovanja prava svih građana i multietničnosti" na Kosovu i Metohiji. "Da li je sada jasno međunarodnim predstavnicima da režim Aljbina Kurtija i on lično čine sve da odvrate Srbe od ulaska u kosovske institucije ili eventualnog povratka u njih jer on nikada nije želeo iskreno da gradi suživot između Srba i Albanaca", upitali su iz Srpske liste. Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je juče da je kosovska policija nastavak tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koja se, kako je rekao, žrtvovala za slobodu Kosova. Kurti je na dodeli diploma novoj generaciji kosovskih policajaca rekao da kosovska policija ostaje jedna od najpouzdanijih institucija na Kosovu. "Policija je nastavak oslobodilačke vojske. Naša sloboda je nastala nakon žrtvovanja čitavih generacija u borbi za slobodu i oslobođenje od srpskog okupatora. Kao pripadnici kosovske policije, bićete deo naše istorije i zajedničkih napora da podignemo i ojačamo našu republiku", rekao je Kurti, preneli su prištinski mediji.

(Beta, 07.15.2023)