Karlos Alkaraz razbio Medvedeva za finale Vimbldona

Španski teniser Karlos Alkaraz drugi je finalista Vimbldona.

On je u polufinalu savladao Danila Medvedeva sa 3:0 u setovima – 6:3, 6:3, 6:3, za manje od dva sata igre. Momak iz Mursije će tako u nedelju za titulu igrati protiv Novaka Đokovića, koji je ranije danas bio bolji od Janika Sinera. Alkaraz ima stopostotan učinak u Gren slem finalima – jedan meč i pobeda protiv Kaspera Rusa 2022. na US Openu. Srbin je u Londonu osvojio sedam od ukupno 23 Gren slem trofeja. Noletu će to biti deveto finale u prestonici Engleske, a